Из-за ремонта на сетях снабжения без воды останутся более 100 домов в Перми

В Перми более 100 жилых домов останутся без водоснабжения из-за масштабных работ на водопроводных сетях. По данным компании «Новогор-Прикамье», отключения будут проведены с 28 октября по 4 ноября. При этом население будет оставаться без воды до суток.

«Пожалуйста, сделайте запас воды заранее», — написано на сайте ресурсоснабжающей организации. В компании уточнили, что в указанный период сторонние подрядчики займутся заменой задвижек и отдельных участков сетей, а также подключением и промывкой новых водоводов. Работы частично совпадают с выходными, чтобы минимизировать неудобства для социальных учреждений и домовладельцев.

Согласно опубликованному графику, 28 октября с 10:00 на сутки отключат воду в домах на улицах Водников (№65, 65а, 83), Парусная (№5), Танцорова (№29, 78, 80). На следующий день, 29 октября, с 09:00 водоснабжение прекратится по адресам: улица Барнаульская (№3, 4), Вильямса (№14а, 16а, 18а, 21а, 5), Писарева (№6, 6а) — также на сутки.

30 октября с 10 утра вода отключится на улице Емельяна Ярославского (№10, 10/1, 10/2, 10/3, 10/6, 10/7, 10/8). В первый день ноября ограничения коснутся улиц Вагонная (№11, 11а, 13, 14, 15, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 7, 9), Коллективная (№127), Надеждинская (№107), Хабаровская (№135, 135а, 139, 54, 54а, 56а), Маршала Толбухина (№33) и Янаульская (№15, 17, 18, 19, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28).