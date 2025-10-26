В смертельном ДТП на Усольском мосту в Прикамье погиб человек, двое пострадали

Двое пострадавших были госпитализированы Фото: Илья Московец © URA.RU

В смертельном ДТП на Усольском мосту в Пермском крае погиб человек, еще двое пострадали. Авария случилась поздно вечером 25 октября на трассе Кунгур — Соликамск — Усолье, где столкнулись автомобили Lada и Chery. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

«Около 23:45 часов 25 октября произошла авария. Водитель Lada выехал на встречную полосу и допустил столкновение с легковушкой марки Chery. В результате автоаварии водитель Lada погиб на месте происшествия», — сообщили в ведомстве perm.aif.ru.