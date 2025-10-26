На СВО пермский разведчик выбрался из окружения и обеспечил прорыв обороны ВСУ

Столкновение с неприятелем произошло в апреле Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В ходе выполнения боевой задачи в зоне проведения спецоперации разведчик из Прикамья Василий (фамилия не указана в целях безопасности) сумел выбраться живым из окружения и обеспечить продвижение российских войск. О боевом столкновении на территории ДНР корреспонденту URA.RU сообщили в ветеранской организации «Сила в братстве — 59».

«Гвардии рядовой Василий получил приказ выдвинуться на наблюдательный пост к вражеским позициям. Боец, обнаружив места дислокации личного состава ВСУ, передал информацию командиру. Вскоре его обнаружили, противник открыл огонь. Оказавшись в окружении, Василий не растерялся. Он отбивался от наступления штатным АК-74 и гранатами РГД-5, корректируя огонь артиллерии и передавая координаты целей», — пояснили ветераны.

Разведчика поддерживали огнем товарищи с различных точек, дезориентируя украинских боевиков. В результате штурмовым подразделениям ВС РФ удалось прорвать оборону. Пермяка вызволили из окружения, а российские солдаты смогли продвинуться вглубь вражеской территории. Василий служит в должности старшего разведчика разведывательной роты разведывательного батальона.

Продолжение после рекламы