На СВО пермский разведчик выбрался из окружения и обеспечил прорыв обороны ВСУ
Столкновение с неприятелем произошло в апреле
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В ходе выполнения боевой задачи в зоне проведения спецоперации разведчик из Прикамья Василий (фамилия не указана в целях безопасности) сумел выбраться живым из окружения и обеспечить продвижение российских войск. О боевом столкновении на территории ДНР корреспонденту URA.RU сообщили в ветеранской организации «Сила в братстве — 59».
«Гвардии рядовой Василий получил приказ выдвинуться на наблюдательный пост к вражеским позициям. Боец, обнаружив места дислокации личного состава ВСУ, передал информацию командиру. Вскоре его обнаружили, противник открыл огонь. Оказавшись в окружении, Василий не растерялся. Он отбивался от наступления штатным АК-74 и гранатами РГД-5, корректируя огонь артиллерии и передавая координаты целей», — пояснили ветераны.
Разведчика поддерживали огнем товарищи с различных точек, дезориентируя украинских боевиков. В результате штурмовым подразделениям ВС РФ удалось прорвать оборону. Пермяка вызволили из окружения, а российские солдаты смогли продвинуться вглубь вражеской территории. Василий служит в должности старшего разведчика разведывательной роты разведывательного батальона.
Ранее URA.RU рассказывало про сержанта танкового полка «Стальной бастион», который в течение двух суток отражал украинские атаки на занятой им позиции. Действия другого пермского разведчика вынудили отступить формирования ВСУ.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.