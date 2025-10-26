Фотографию Камилы Валиевой удалили из официального аккаунта Олимпийских игр 2026
Фотография фигуристки была опубликована ко Всемирному дню пасты (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
С официального аккаунта Олимпийских игр 2026 года в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ), пропала фотография российской фигуристки Камилы Валиевой.
Ранее фотография была опубликована ко Всемирному дню пасты. На ней фигуристку сравнивали с фузилли. Об этом сообщал Sports24.
Ранее Камила Валиева получила четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, в результате чего была лишена ряда наград, включая медали чемпионата Европы и России. Срок отстранения завершается 25 октября 2025 года, после чего спортсменка планирует возобновить карьеру и тренироваться в школе Татьяны Навки. Дело Валиевой вызвало широкий резонанс в спортивном мире и обсуждение роли международных организаций в судьбах российских атлетов.
