Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Транспорт

Густой туман вызвал транспортный коллапс в аэропорту Магнитогорска

Из-за густого тумана в Магнитогорске отложили прилет четырех рейсов
26 октября 2025 в 12:17
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Туман парализовал работу аэропорта в Магнитогорске

Туман парализовал работу аэропорта в Магнитогорске

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В результате тумана аэропорт Магнитогорска в Челябинской области временно прекратил прием воздушных судов — задержан прилет четырех рейсов. Об этом свидетельствуют данные от воздушной гавани.

«Наиболее значительная задержка у рейса N4 341 из Санкт-Петербурга. Самолет, который должен был приземлиться в 03:20, по последним данным, прибудет только в 14:40. Рейсы из московского аэропорта Шереметьево также были перенесены: SU 1428 по расписанию должен был прилететь в 05:05, но теперь прибудет в Магнитогорск в 13:00, а SU 1434, запланированный на 12:10, ожидается в 15:10. Также задержан рейс A4 6203 из Минеральных Вод — вместо 06:25 его расчетное время прибытия указывается как 12:00», — следует из онлайн-табло аэропорта.

В связи с этим откладывается и отправление обратных рейсов из Магнитогорска в Москву, Минеральные Воды и Санкт-Петербург. Ранее URA.RU сообщало, что рейс № 341 авиакомпании NordWind из Петербурга не смог приземлиться в Магнитогорске и экстренно приземлился в аэропорту Оренбурга. Весь пассажирский состав временно разместили в местной гостинице «Факел».

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Комментарии (1)
  • Гражданин РФ
    26 октября 2025 12:31
    Все хорошо. Пассажиры под контролем прокуратуры напитываются напитками.
Добавить комментарий
Следующий материал