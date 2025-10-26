Густой туман вызвал транспортный коллапс в аэропорту Магнитогорска
Туман парализовал работу аэропорта в Магнитогорске
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В результате тумана аэропорт Магнитогорска в Челябинской области временно прекратил прием воздушных судов — задержан прилет четырех рейсов. Об этом свидетельствуют данные от воздушной гавани.
«Наиболее значительная задержка у рейса N4 341 из Санкт-Петербурга. Самолет, который должен был приземлиться в 03:20, по последним данным, прибудет только в 14:40. Рейсы из московского аэропорта Шереметьево также были перенесены: SU 1428 по расписанию должен был прилететь в 05:05, но теперь прибудет в Магнитогорск в 13:00, а SU 1434, запланированный на 12:10, ожидается в 15:10. Также задержан рейс A4 6203 из Минеральных Вод — вместо 06:25 его расчетное время прибытия указывается как 12:00», — следует из онлайн-табло аэропорта.
В связи с этим откладывается и отправление обратных рейсов из Магнитогорска в Москву, Минеральные Воды и Санкт-Петербург. Ранее URA.RU сообщало, что рейс № 341 авиакомпании NordWind из Петербурга не смог приземлиться в Магнитогорске и экстренно приземлился в аэропорту Оренбурга. Весь пассажирский состав временно разместили в местной гостинице «Факел».
- Гражданин РФ26 октября 2025 12:31Все хорошо. Пассажиры под контролем прокуратуры напитываются напитками.