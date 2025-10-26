Густой туман вызвал транспортный коллапс в аэропорту Магнитогорска

«Наиболее значительная задержка у рейса N4 341 из Санкт-Петербурга. Самолет, который должен был приземлиться в 03:20, по последним данным, прибудет только в 14:40. Рейсы из московского аэропорта Шереметьево также были перенесены: SU 1428 по расписанию должен был прилететь в 05:05, но теперь прибудет в Магнитогорск в 13:00, а SU 1434, запланированный на 12:10, ожидается в 15:10. Также задержан рейс A4 6203 из Минеральных Вод — вместо 06:25 его расчетное время прибытия указывается как 12:00», — следует из онлайн-табло аэропорта.