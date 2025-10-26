Фигуристка Леонтьева пришла в восторг от подарков челябинских организаторов

Софья распаковала подарки, которые вручили всем фигуристам Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российская фигуристка Софья Леонтьева, которая сейчас выступает в Магнитогорске на Гран-При России по фигурному катанию, сняла распаковку подарков от организаторов соревнований. От подарков она пришла в восторг.

«Самое крутое, что здесь есть, — это футболка. Большая, серая. У каждой — своя надпись. У меня вот написано: „Звезда катка“. Подарки очень крутые, спасибо организаторам», — заявила фигуристка на видео в своем telegram-канале, которое она сделала для спортивного журналиста Константина Лесика.

В распакованном пакете также были конфеты с предсказаниями и горький шоколад с пейзажем Тургояка на упаковке, наклейки, соль для ванны и ароматическая плитка. И какой-то шнурок для одежды или сумки, с назначением которого спортсменка не сумела разобраться.

Продолжение после рекламы