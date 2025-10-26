Самолет из Петербурга в Магнитогорск экстренно сел в Оренбурге

Самолет не смог приземлиться в Магнитогорске из-за погоды Фото: Роман Наумов © URA.RU

Самолет рейса № 341 экстренно приземлился в аэропорту Оренбурга утром 26 октября — лайнер следовал из Санкт-Петербурга в Магнитогорск, однако не смог совершить посадку в Челябинской области. Об этом сообщает Оренбургская транспортная прокуратура.

«Рейс № 341 авиакомпании NordWind не смог приземлиться в Магнитогорске из-за неблагоприятных погодных условий. На борту находился 181 человек», — сообщили в ведомстве.