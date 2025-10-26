Самолет из Петербурга в Магнитогорск экстренно сел в Оренбурге
Самолет не смог приземлиться в Магнитогорске из-за погоды
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Самолет рейса № 341 экстренно приземлился в аэропорту Оренбурга утром 26 октября — лайнер следовал из Санкт-Петербурга в Магнитогорск, однако не смог совершить посадку в Челябинской области. Об этом сообщает Оренбургская транспортная прокуратура.
«Рейс № 341 авиакомпании NordWind не смог приземлиться в Магнитогорске из-за неблагоприятных погодных условий. На борту находился 181 человек», — сообщили в ведомстве.
Надзорный орган разъяснил, что держит ситуацию на контроле, уделяя внимание всем вопросам обеспечения безопасности и соблюдения прав пассажиров, предусмотренных федеральными авиационными правилами. Весь пассажирский состав временно разместили в гостинице «Факел». По предварительным данным, вылет в Магнитогорск намечен на 14:05 по местному времени.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!
- Сел на запасной...26 октября 2025 12:39Что тут экстренного?