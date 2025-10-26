Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Самолет из Петербурга в Магнитогорск экстренно сел в Оренбурге

26 октября 2025 в 10:53
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Самолет не смог приземлиться в Магнитогорске из-за погоды

Самолет не смог приземлиться в Магнитогорске из-за погоды

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Самолет рейса № 341 экстренно приземлился в аэропорту Оренбурга утром 26 октября — лайнер следовал из Санкт-Петербурга в Магнитогорск, однако не смог совершить посадку в Челябинской области. Об этом сообщает Оренбургская транспортная прокуратура.

«Рейс № 341 авиакомпании NordWind не смог приземлиться в Магнитогорске из-за неблагоприятных погодных условий. На борту находился 181 человек», — сообщили в ведомстве.

Надзорный орган разъяснил, что держит ситуацию на контроле, уделяя внимание всем вопросам обеспечения безопасности и соблюдения прав пассажиров, предусмотренных федеральными авиационными правилами. Весь пассажирский состав временно разместили в гостинице «Факел». По предварительным данным, вылет в Магнитогорск намечен на 14:05 по местному времени.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал