Автомобиль доставили в Курган из Москвы Фото: группа ППО в ОАО «ГАЗ» в соцсети «ВКонтакте»

В Кургане, на территории знаменитого на весь мир медицинского центра, стоит необычный памятник. На постаменте, словно застыв в вечном движении, красуется автомобиль — элегантная и строгая ГАЗ-13 «Чайка». Такие машины были у министров и у партийных руководителей. Однако это не просто элитное авто, а живой свидетель эпохи и верный спутник гения — академика Гавриила Абрамовича Илизарова. Осенью 1981 года автомобиль представительского класса был доставлен из Москвы прямо в Курган специально для всемирно известного хирурга, Героя Социалистического Труда, чьи методы буквально ставили людей на ноги. На первый взгляд, это был классический жест советской власти — наградить выдающегося деятеля науки статусной машиной. Но история «Чайки» гораздо сложнее, чем кажется. Давайте заглянем в архивные материалы вместе с URA.RU.

Символ статуса, который не был нужен Илизарову

Илизаров стал гением ортопедии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

К началу 80-х ГАЗ-13 «Чайка» уже не была вершиной автомобильной иерархии СССР. Высшая партийная номенклатура в Москве давно пересела на монументальные и более современные ЗИЛы. «Чайки» же, оставаясь символом престижа, стали более доступны. Как вспоминают старожилы Кургана, в те годы такую машину можно было арендовать, например, на свадьбу, чтобы придать торжеству особый шик. Гавриил Илизаров, человек, поглощенный работой и наукой, никогда не гнался за роскошью. Его статус был выкован не в партийных кабинетах, а в операционных и в лабораториях. Он был «курганским волшебником», гением ортопедии, и ему не нужны были внешние атрибуты, чтобы подчеркнуть свою значимость. Более того, по слухам, доставленная ему «Чайка» была уже не новой, а подержанной. Так почему же именно этот автомобиль стал так важен? Ответ кроется не в его цене или престиже, а в его судьбе. Для доктора Илизарова машина стала не предметом роскоши, а рабочим инструментом — надежным и безотказным, как и его знаменитый аппарат.

Тридцать пять лет на службе

Автомобиль стал «рабочей лошадкой» Фото: Размик Закарян © URA.RU

После переезда в Курган «Чайка» не превратилась в музейный экспонат, пылящийся в гараже. Она честно служила своему владельцу и Центру Илизарова еще целых 35 лет. Этот автомобиль видел дороги Курганской области, возил академика на встречи, в клинику, по делам, которые меняли судьбы тысяч пациентов. Машина стала неотъемлемой частью пейзажа центра, таким же узнаваемым символом, как и само здание клиники. Она была не просто транспортом, а своего рода «рабочей лошадкой», которая разделила с великим доктором его неутомимый ритм жизни.

От техосмотра до пьедестала