В Кургане приступили к ремонту фасада Центрального рынка. Фото
В Кургане отремонтируют здание Центрального рынка, двери временно закроют
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Кургане рабочие приступили к ремонту фасада Центрального рынка, в связи с чем часть дверей может быть закрыта. Об этом сообщает руководство рынка.
«На центральном входе в здание рынка рабочие приступили к подготовительным ремонтным работам. Ради безопасности периодически часть дверей (1-2) может быть закрыта. Просим отнестись с пониманием и для прохода на рынок воспользоваться другими дверьми», — сообщило руководство Центрального рынка на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Сейчас фасад здания украшает мозаика в виде тружениц с колосками, которая была выполнена еще в советское время. Ее выложили в 1973 году.
В Кургане рабочие начали ремонтировать фасад здания рынка
Ранее в Кургане масштабный ремонт провели в здании Дворца культуры машиностроителей. Рабочие обнаружили под старым баннером полувековое монументальное панно в стиле соцреализма. Оно было выполнено в 1968 году.
