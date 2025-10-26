В Кургане отремонтируют здание Центрального рынка, двери временно закроют Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане рабочие приступили к ремонту фасада Центрального рынка, в связи с чем часть дверей может быть закрыта. Об этом сообщает руководство рынка.

«На центральном входе в здание рынка рабочие приступили к подготовительным ремонтным работам. Ради безопасности периодически часть дверей (1-2) может быть закрыта. Просим отнестись с пониманием и для прохода на рынок воспользоваться другими дверьми», — сообщило руководство Центрального рынка на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Сейчас фасад здания украшает мозаика в виде тружениц с колосками, которая была выполнена еще в советское время. Ее выложили в 1973 году.

Продолжение после рекламы

В Кургане рабочие начали ремонтировать фасад здания рынка Фото: ВКонтакте/Курганский центральный рынок







