Общество

В Кургане приступили к ремонту фасада Центрального рынка. Фото

26 октября 2025 в 12:12
В Кургане отремонтируют здание Центрального рынка, двери временно закроют

В Кургане отремонтируют здание Центрального рынка, двери временно закроют

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане рабочие приступили к ремонту фасада Центрального рынка, в связи с чем часть дверей может быть закрыта. Об этом сообщает руководство рынка.

«На центральном входе в здание рынка рабочие приступили к подготовительным ремонтным работам. Ради безопасности периодически часть дверей (1-2) может быть закрыта. Просим отнестись с пониманием и для прохода на рынок воспользоваться другими дверьми», — сообщило руководство Центрального рынка на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Сейчас фасад здания украшает мозаика в виде тружениц с колосками, которая была выполнена еще в советское время. Ее выложили в 1973 году. 

В Кургане рабочие начали ремонтировать фасад здания рынка

Фото: ВКонтакте/Курганский центральный рынок



Ранее в Кургане масштабный ремонт провели в здании Дворца культуры машиностроителей. Рабочие обнаружили под старым баннером полувековое монументальное панно в стиле соцреализма. Оно было выполнено в 1968 году.

