В Курганской области мошенники обманули мать и дочь

В Курганской области мошенники похитили у жительницы Кетовского округа более 200 тысяч рублей. Пенсионерка и ее дочь стали жертвами сложной схемы обмана с использованием поддельных сообщений от госорганов. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Курганской области.

«В вечернее время в одном из мессенджеров 58-летней женщине поступило сообщение от якобы администрации учреждения, в котором она работает, о необходимости пройти оцифровку. Работница прошла по указанной в сообщении ссылке, получила код, который и переслала обратно в переписку, с которой ранее поступило сообщение. В ответ она получила сообщение с текстом „Ты дала пин-код своих „Госуслуг““, — сообщили в ведомстве.

После утери доступа к «Госуслугам» на женщину вышли мошенники, представившиеся сотрудниками Роскомнадзора, казначейства и старшим следователем. Они запугали пенсионерку, утверждая, что от ее имени подана заявка на создание доверенности на незнакомого человека, и требовали предоставить несуществующую декларацию. В это время домой вернулась дочь потерпевшей, которой растерянная и испуганная мать передала трубку. Дочь долго разговаривала с аферистами и, поддавшись уговорам злоумышленников, увезла все сбережения матери в Курган и внесла их через банкомат на указанный счет. Осознав обман, потерпевшая обратилась в полицию, где было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

