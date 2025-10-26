Доктор Очеретина из Кургана рассказала о пользе упражнения «Поцелуй жирафа»

Курганский врач Ирина Очеретина посоветовала упражнение людям с кабинетной работой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Доктор Ирина Очеретина из Кургана рассказала о пользе упражнения «Поцелуй жирафа», которое помогает не только избавиться от второго подбородка, но и от ряда проблем со здоровьем. Травматолог-ортопед со стажем более 35 лет пояснила, что важно соблюдать технику его выполнения. Об этом она сообщила в соцсетях.

«Упражнение „Поцелуй жирафа“ делается, чтобы не было второго подбородка. Передняя поверхность шеи отвечает не только за красоту, но и за здоровье: зажатость в шее провоцирует головные боли, проблемы с височно-нижнечелюстным суставом и даже панические атаки», — пояснила доктор Очеретина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Выполняется упражнение таким образом: нужно приподнять подбородок, но не запрокидывать голову. Затем, по словам доктора, челюсть нужно выдвинуть вперед и сделать смачный поцелуй в воздухе. «Целовать жирафа» следует 3-5 раз. Упражнение особенно полезно будет тем, у кого кабинетная работа. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

