Иногородний браконьер убил двух лосей в Курганской области

В Курганской области мужчине грозит до пяти лет за отстрел двух лосей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ночью в Курганской области егеря поймали браконьера из соседнего региона. Мужчина убил двух лосей и попытался скрыться. О происшествии сообщает пресс-служба УМВД.

«В ночное время в полицию поступило сообщение от егеря об обнаружении гражданина с останками туши лося на территории Частоозерского госзаказника. На место происшествия незамедлительно выехала следственно оперативная группа. Установлено, что патрулируя территорию заказника, егеря услышали выстрел, спустя некоторое время они увидели проезжающий мотоцикл „Урал“. Они приняли меры к остановке гражданина, который попытался скрыться, но был остановлен. В мотоцикле у мужчины находились мешки с мясом и карабин», — сообщили в пресс-службе УМВД.

Задержанным оказался 43-летний житель соседнего региона. Он приехал в Курганскую область погостить у родственников и решил отправиться на незаконную охоту со своим карабином. Мужчина застрелил двух особей лося. Полицейские изъяли у него мотоцикл, магазины от карабинов с 16 патронами, тепловизор, охотничьи ножи, фонарики, топор со следами крови и останки животных. Ущерб составил 160 тысяч рублей. Ему грозит до пяти лет лишения свободы за незаконную охоту.

Продолжение после рекламы