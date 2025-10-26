Иногородний браконьер убил двух лосей в Курганской области
В Курганской области мужчине грозит до пяти лет за отстрел двух лосей
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Ночью в Курганской области егеря поймали браконьера из соседнего региона. Мужчина убил двух лосей и попытался скрыться. О происшествии сообщает пресс-служба УМВД.
«В ночное время в полицию поступило сообщение от егеря об обнаружении гражданина с останками туши лося на территории Частоозерского госзаказника. На место происшествия незамедлительно выехала следственно оперативная группа. Установлено, что патрулируя территорию заказника, егеря услышали выстрел, спустя некоторое время они увидели проезжающий мотоцикл „Урал“. Они приняли меры к остановке гражданина, который попытался скрыться, но был остановлен. В мотоцикле у мужчины находились мешки с мясом и карабин», — сообщили в пресс-службе УМВД.
Задержанным оказался 43-летний житель соседнего региона. Он приехал в Курганскую область погостить у родственников и решил отправиться на незаконную охоту со своим карабином. Мужчина застрелил двух особей лося. Полицейские изъяли у него мотоцикл, магазины от карабинов с 16 патронами, тепловизор, охотничьи ножи, фонарики, топор со следами крови и останки животных. Ущерб составил 160 тысяч рублей. Ему грозит до пяти лет лишения свободы за незаконную охоту.
Подобные случаи незаконной охоты в Курганской области происходят не впервые. Ранее егеря уже задерживали браконьеров, которые застрелили сибирскую косулю и пытались скрыться на автомобиле, выбросив тушу животного и оружие во время погони. По обоим фактам возбуждены уголовные дела, подозреваемым избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
- Евгений26 октября 2025 12:45Это что за заказник где можно убивать и радоваться жизни? Не жизнь в Округе идёт а сплошное разочарование. У нас в Варгашах тоже животных калечат без наказания и поиска виновных. С вами всегда был есть и будет наш бесплатный контактный зоопарк Тюнина Варгаши. На звонки не отвечают и прячутся от гластности.