Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Природа

Погода

С утра заморозки, днем — тепло: какая погода ожидается в Кургане и Шадринске. Скрин

Солнце после заморозков: погода в Кургане и Шадринске на понедельник, 27 октября
26 октября 2025 в 10:06
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Курганцев в первый рабочий день ждет сухая и солнечная погода

Курганцев в первый рабочий день ждет сухая и солнечная погода

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Погода в Кургане и Шадринске завтра, 27 октября, ожидается солнечной и теплой. Только с утра будут заморозки. Об этом свидетельствует прогноз Gismeteo.

«В Кургане и Шадринске утром будет около минус 2-4 градусов, днем воздух прогреется до 11 градусов тепла. День ожидается солнечным, без осадков», — указано в прогнозе Gismeteo.

В Кургане ожидается теплый и солнечный день

Фото: Gismeteo



В Шадринске будет почти безветренно, скорость ветра не превысит трех метров в секунду. В Кургане ветер будет чуть сильнее, до шести метров. Давление сохранится на отметках 759-760 мм. рт. ст. С утра влажность воздуха прогнозируется высокой, до 93%, днем понизится до 47%.

Продолжение после рекламы

В Шадринске с утра будет морозно, но днем потеплеет до 11 градусов

Фото: Gismeteo

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал