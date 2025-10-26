Курганцев в первый рабочий день ждет сухая и солнечная погода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Погода в Кургане и Шадринске завтра, 27 октября, ожидается солнечной и теплой. Только с утра будут заморозки. Об этом свидетельствует прогноз Gismeteo.

«В Кургане и Шадринске утром будет около минус 2-4 градусов, днем воздух прогреется до 11 градусов тепла. День ожидается солнечным, без осадков», — указано в прогнозе Gismeteo.

В Кургане ожидается теплый и солнечный день Фото: Gismeteo









В Шадринске будет почти безветренно, скорость ветра не превысит трех метров в секунду. В Кургане ветер будет чуть сильнее, до шести метров. Давление сохранится на отметках 759-760 мм. рт. ст. С утра влажность воздуха прогнозируется высокой, до 93%, днем понизится до 47%.

