В Кургане цена коттеджа может достигать 65 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области выставлены на продажу несколько дорогостоящих коттеджей. Часть домов построена в современном европейском стиле, а некоторые ничем не отличаются от соседских — деревенских домов, разве что площадью участка и самого помещения. Цена домов колоссальная, и переваливает за десятки миллионов рублей. Редакция URA.RU сделала подборку самых дорогих домов, которые сейчас выставлены на сайте популярных объявлений.

Коттедж в европейском стиле за 65 миллионов рублей

Этот коттедж в Кургане продается за 65 млн рублей Фото: сайт популярных объявлений

На сегодняшний день самый дорогой коттедж в Кургане продается за 65 миллионов рублей и расположен в микрорайоне Храпово. Про него сказано: «Дом в европейском стиле с многоскатной крышей, расположен в живописном месте, практически в лесу 30 соток (десять из которых — нетронутый дикий лес и поляна)». В помещении просторная гостиная с камином, столовая с кухней и кладовой, спортивный зал, сауна, спа-зона с бассейном, а также два санузла и гараж на две машины.

На территории есть баня с мангальной зоной и гостевой дом под одной крышей с основным зданием. В доме выполнен косметический ремонт, электричество и газ подведены, предусмотрена парковка в гараже. Категория земель — индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

Продолжение после рекламы





Дом за 49,5 миллионов рублей для медитаций, где можно встретить бобров

Дом в Каргапольском округе для медитаций Фото: сайт популярных объявлений

В Каргапольском районе Курганской области в деревне Шляпникова выставлен на продажу жилой комплекс за 49,5 миллиона рублей. Правда, цена несколько месяцев назад составляла 25 миллионов. В объявлении говорится, что «Комплекс расположен на 40 сотках земли, идеально подходит для организации эко-туристического бизнеса, ретритного центра для йоги, медитаций и духовных практик».

Владелец отмечает, что на территории можно встретить оленей, бобров, косуль, зайцев и множество птиц. Также рядом находятся естественные водоемы с рыбой.

В самом доме три спальни, кухня-гостиная, хозяйственная комната, два больших зала, кабинет, два санузла, джакузи и душевая кабина с качественной сантехникой. К дому примыкает большая открытая веранда с видом на озеро. Дом газифицирован, оборудован септиком и собственной скважиной.

Коттедж в Рябково был выставлен на продажу еще зимой Фото: сайт популярных объявлений

Коттедж за 47 миллионов рублей рядом с Центром Илизарова

Этот коттедж в микрорайоне Рябково города Кургана не могут продать с февраля. Первоначальная стоимость была 50 млн рублей, в мае цену снизили на три миллиона, но со скидкой, судя по всему, покупатель не нашелся. Продавец готов к торгу при осмотре.

В описании сказано, что дом расположен рядом с Центром Илизарова и остановкой общественного транспорта. Коттедж построен из красного пустотелого кирпича толщиной в три кирпича, фундамент свайный, а крыша покрыта металлочерепицей. В цокольном этаже высотой 2,3 метра выполнен полноценный жилой уровень с полной отделкой. Дом подключен к городским коммуникациям: газу, водоснабжению, канализации и электричеству. Двор обустроен натуральным камнем, ухожены газоны, есть плодовый сад с молодыми деревьями и кустарниками.

На участке также расположена бревенчатая баня с верандой, в которой установлена газовая печь, а отопление осуществляется от котельной дома. Для владельцев автомобилей предусмотрен гараж с автоматическими воротами.

Просторный коттедж за 40 миллионов рублей требует ремонта

Коттедж за 40 млн рублей находится в садоводческом товариществе Фото: сайт популярных объявлений

Этот кирпичный коттедж площадью почти 300 квадратных метров находится в садовом некоммерческом товариществе «Волна» Кетовского района в 11 км от центра города. Дом построен в 2012 году, имеет два этажа и более 10 комнат. Стены возведены из газоблока и красного кирпича с бетонной заливкой толщиной до 10 см. Коттедж подключен к городским сетям: газу, электричеству, имеется собственная скважина с питьевой водой и септик для канализации.

На первом этаже расположены четыре большие комнаты, второй этаж включает семь комнат, а также коридоры и лестничные пролеты. Отопление дома обеспечивается газовым и жидкотопливным котлами с чугунными батареями. Участок площадью 4,1 сотки входит в состав СНТ, есть парковочное место. Рядом с домом находится остановка общественного транспорта и магазин. Коттедж требует косметического ремонта.

Продолжение после рекламы

Самый дешевый дом из пяти самых дорогих стоит в Кургане 38 млн рублей Фото: сайт популярных объявлений

Дом за 38 миллионов рублей с сараем для птицы

Самый дешевый из подборки: дом за 38 миллионов рублей в микрорайоне Глинки города Кургана. Он построен в 2008 году, двухэтажный, с семью комнатами и дизайнерским ремонтом.

Первый этаж включает большой зал, две кухни, два санузла, гостевую комнату, несколько кладовок, баню-сауну, бассейн, котельную и мастерскую. На втором этаже — четыре спальни, гардеробная, санузел с ванной и выход на просторную террасу. Дом полностью меблирован, мебель остается по договоренности. Участок ухожен, с вековыми соснами, березами, елями и многолетними цветами. Периметр освещен и оснащен системой видеонаблюдения.