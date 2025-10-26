Стало известно, в каких регионах вырастут тарифы на техосмотр автомобилей с 2026 года

В Амурской области тариф повысится с 1806 до 1855 рублей, указано на сайте Фото: Илья Московец © URA.RU

Со следующего года будут повышены тарифы на техосмотр автомобилей в ряде регионов. Информация об этом опубликована на Официальном портале правовых актов.

Согласно информации, со следующего года повысятся тариф в Амурской области (с 1806 до 1855 рублей), в Еврейской автономной области (с 1209 до 1324 рублей) и в Ростовской области (с 1098 до 1203 рублей). Также будут индексированы тарифы в Мордовии (с 1097 до 1201 рубля) и в Тюменской области — с 1096 до 1200 рублей.