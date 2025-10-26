Стало известно, в каких регионах вырастут тарифы на техосмотр автомобилей с 2026 года
В Амурской области тариф повысится с 1806 до 1855 рублей, указано на сайте
Со следующего года будут повышены тарифы на техосмотр автомобилей в ряде регионов. Информация об этом опубликована на Официальном портале правовых актов.
Согласно информации, со следующего года повысятся тариф в Амурской области (с 1806 до 1855 рублей), в Еврейской автономной области (с 1209 до 1324 рублей) и в Ростовской области (с 1098 до 1203 рублей). Также будут индексированы тарифы в Мордовии (с 1097 до 1201 рубля) и в Тюменской области — с 1096 до 1200 рублей.
Напомним, что ранее в Челябинской области также объявили об индексации тарифов на техосмотр с 1 января 2026 года — цена услуги для владельцев легковых автомобилей вырастет с 1097 до 1201 рубля. Согласно действующим правилам, техосмотр обязателен при перерегистрации автомобилей старше четырех лет и изменении их конструкции, а тарифы устанавливаются региональными властями по методике ФАС. С 1 сентября 2025 года автовладельцы дополнительно будут оплачивать пошлину 500 рублей за внесение сведений в систему МВД.
