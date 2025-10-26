В тюменском селе пьяный 17-летний подросток за рулем легковушки попался ГИБДД

Юноша взял права от авто у отца без разрешения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В селе Армизонском (Тюменская область) 17-летний юноша пил пиво и затем решил съездить на заправку на автомобиле отца. Сотрудники Госавтоинспекции остановили юного нарушителя для проверки, автомобиль отправили на спецстоянку.

«Вечером на улице Юбилейной инспекторы ДПС остановили автомобиль ВАЗ 21102. За рулем был подросток и он не был трезвым. Подросток пояснил, что пил пиво, поехал на заправку. Школьник взял ключи без спроса, автомобиль задержан на спецстоянку», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции Тюменской области.