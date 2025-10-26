Логотип РИА URA.RU
В Тюменской области подросток на питбайке протаранил лобовое стекло автомобиля

26 октября 2025 в 06:21
Очевидцы сообщают, что питбайкер жив

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В селе Ембаево на улице Советской (Тюменская область) подросток на питбайке врезался в лобовое стекло автомобиля Daewoo Damas. По предварительной информации, молодой человек жив. Об этом сообщают очевидцы в telegram-канале «Тюмень Новости».

«Один из них закрыл его в лобовом стекле Daewoo Damas... ДТП случилось в Ембаево. Парень жив», — пишут жители в посте.

Инцидент произошел 25 октября поздно вечером. Подробности ДТП устанавливаются.

Ранее URA.RU сообщало, что на федеральной трассе Тюмень — Ишим утром 25 октября водители столкнулись с густым туманом, который значительно ограничил видимость. Автомобилисты предупреждают друг друга о погодных условиях и призывают к осторожности.

