Природа

Погода

Последнее воскресенье октября тюменцы проведут без дождя

26 октября 2025 в 08:00
Ветер юго-западный со скоростью 4 м/с

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В Тюмени 26 октября температура воздуха составит 7 градусов. Погода будет малооблачной, без осадков, сообщило Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии.

«В Тюмени 26 октября температура наружного воздуха составит от -2 до 7 градусов. Утро: переменная облачность, без осадков. День: облачно, без осадков. Вечер: без изменений», — написано на сайте.

Порывы ветра составят 3-4 метра в секунду. Влажность воздуха — 98%.

