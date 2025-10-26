Последнее воскресенье октября тюменцы проведут без дождя
26 октября 2025 в 08:00
Ветер юго-западный со скоростью 4 м/с
В Тюмени 26 октября температура воздуха составит 7 градусов. Погода будет малооблачной, без осадков, сообщило Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии.
«В Тюмени 26 октября температура наружного воздуха составит от -2 до 7 градусов. Утро: переменная облачность, без осадков. День: облачно, без осадков. Вечер: без изменений», — написано на сайте.
Порывы ветра составят 3-4 метра в секунду. Влажность воздуха — 98%.
