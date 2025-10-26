Под Тюменью школьник получил тяжелые травмы в ДТП на питбайке. Фото
Школьник сел за руль без прав
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В селе Ембаево (Тюменская область) вечером 25 октября водитель авто не уступил дорогу питбайку и снес его на перекрестке. За рулем мототранспорта находился 14-летний ребенок. Мальчика в тяжелом состоянии госпитализировали.
Автомобиль Daewoo и питбайк столкнулись вчера вечером на улице Советской в селе Ембаево в Тюменском районе. Предварительно, 58-летний водитель автомобиля при повороте налево не уступил дорогу питбайку, двигающемуся во встречном направлении. За рулем питбайка находился 14-летний подросток. В результате ДТП мальчик с тяжелыми травмами доставлен в медицинское учреждение», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции Тюменской области.
Мальчик в момент ДТП находился в защитном шлеме. Прав на управление питбайком у него нет. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Школьник в момент ДТП был в шлеме
