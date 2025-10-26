Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

ДТП

Под Тюменью школьник получил тяжелые травмы в ДТП на питбайке. Фото

26 октября 2025 в 12:19
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Школьник сел за руль без прав

Школьник сел за руль без прав

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Ембаево (Тюменская область) вечером 25 октября водитель авто не уступил дорогу питбайку и снес его на перекрестке. За рулем мототранспорта находился 14-летний ребенок. Мальчика в тяжелом состоянии госпитализировали.

Автомобиль Daewoo и питбайк столкнулись вчера вечером на улице Советской в селе Ембаево в Тюменском районе. Предварительно, 58-летний водитель автомобиля при повороте налево не уступил дорогу питбайку, двигающемуся во встречном направлении. За рулем питбайка находился 14-летний подросток. В результате ДТП мальчик с тяжелыми травмами доставлен в медицинское учреждение», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции Тюменской области.

Мальчик в момент ДТП находился в защитном шлеме. Прав на управление питбайком у него нет. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Продолжение после рекламы
  • alt-text
  • alt-text
1/2

Школьник в момент ДТП был в шлеме

Фото: telegram-канал Госавтоинспекция Тюменской области

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал