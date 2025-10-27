В Пермском крае ожидается аномально теплая погода

Температура будет выше нормы Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Пермском крае с 27 октября по 2 ноября будет стоять теплая погода. Температура воздуха ожидается выше нормы на 6 градусов. Об этом рассказали синоптики Пермского государственного национального исследовательского университета в своем telegram-канале.

«На этой неделе первые пять дней будут аномально теплыми. В среднем теплее нормы примерно на 6 градусов. Такое серьезное потепление относительно нормы в Пермском крае будет наблюдаться впервые с 23 сентября. Кроме того, в третьей декаде октября такого тепла не было с 2019 года», — сказано в сообщении.