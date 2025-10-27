Логотип РИА URA.RU
Природа

Погода

В Пермском крае ожидается аномально теплая погода

27 октября 2025 в 10:28
Температура будет выше нормы

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Пермском крае с 27 октября по 2 ноября будет стоять теплая погода. Температура воздуха ожидается выше нормы на 6 градусов. Об этом рассказали синоптики Пермского государственного национального исследовательского университета в своем telegram-канале.

«На этой неделе первые пять дней будут аномально теплыми. В среднем теплее нормы примерно на 6 градусов. Такое серьезное потепление относительно нормы в Пермском крае будет наблюдаться впервые с 23 сентября. Кроме того, в третьей декаде октября такого тепла не было с 2019 года», — сказано в сообщении.

Синоптики отметили, что в воскресенье, 2 ноября, возможно резкое похолодание. При этом на протяжении всей недели ожидается большое количество осадков. В понедельник и вторник в Перми днем прогнозируют 6-8 градусов, в среду — от 6 до 11 градусов. В четверг также будет около 7 градусов. В пятницу похолодает до 3-5 градусов. В выходные погода пока не определена, но возможен дождь, переходящий в снег.

