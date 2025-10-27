Музей «Хохловка» в Пермском крае переходит на зимний режим работы

«Хохловка» готовится к зиме Фото: Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» в Пермском крае меняет режим работы с 1 ноября. Кроме этого, изменится и расписание автобусов, которые ходят из Перми к музею.

«С 1 ноября по 30 апреля музей работает так. Со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00 (кассы — до 17:00). Понедельник — выходной день, а последний вторник каждого месяца — санитарный день», — сообщили в «Хохловке».