Музей «Хохловка» в Пермском крае переходит на зимний режим работы

27 октября 2025 в 10:43
Фото: Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» в Пермском крае меняет режим работы с 1 ноября. Кроме этого, изменится и расписание автобусов, которые ходят из Перми к музею.

«С 1 ноября по 30 апреля музей работает так. Со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00 (кассы — до 17:00). Понедельник — выходной день, а последний вторник каждого месяца — санитарный день», — сообщили в «Хохловке».

Что касается рейсового автобуса №340 «Пермь-Хохловка», то он также меняет график. От автовокзала Перми с 1 ноября он будет стартовать в 06:05, 10:35, 15:00 и 18:05. Из Хохловки на нем можно вернуться в город в 07:20, 12:00, 16:40 и 19:20.

