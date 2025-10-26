Саратовский аэропорт закрыл небо
Росавиация: саратовский аэропорт временно ограничил работу рейсов
27 октября 2025 в 03:08
В третьем российском аэропорту ввели ограничения
В саратовской авиагавани введены временные ограничения на прилет и отправку самолетов. Об этом сообщили в Росавиации.
«Аэропорт САРАТОВ (Гагарин). Введенный временный режим работы связан с мерами по обеспечению безопасности полетов», — уточнил пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко в telegram-канале.
