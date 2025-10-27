Вертолет и истребитель-бомбардировщик ВМС США рухнули в Южно-Китайском море
Американский военный вертолет упал в море
Фото: Seaman Michael Hogan / U.S. Department of Defense
Американский истребитель и вертолет рухнули в Южно-Китайском море. Об этом рассказали представители Тихоокеанского флота ВМС США в соцсети.
«Вертолет ВМС США Seahawk, входящий в состав 73-й ударной эскадрильи, а также самолет Super Hornet потерпели крушение в водах Южно-Китайского моря при проведении плановых операций», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети Х. Уточняется, что члены экипажей выжили.
Крушение американских воздушных судов произошло на фоне планов США усилить военно-морское присутствие в Тихом океане для сдерживания России, Китая и их союзников. Ранее сообщалось о трудностях наращивания подводного флота США, что связано с необходимостью адаптироваться к возросшей активности российских и китайских ВМС в регионе.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.