Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Два мирных жителя погибли после удара ВСУ по многоэтажке в Донецке

27 октября 2025 в 03:50
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
БПЛА атаковали Россию

БПЛА атаковали Россию

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Два мирных жителя погибли в результате удара ВСУ по многоэтажному жилому дому в Ленинском районе Донецка (ДНР). Об этом 26 октября сообщили ТАСС в оперативных службах региона. По уточненным данным, украинские военные нанесли удар по девятиэтажке, что привело к жертвам среди гражданского населения.

«Предварительно, два человека погибли в результате удара ВСУ в многоэтажном доме в Ленинском районе», — уточнил собеседник ТАСС. Он также добавил, что точное число пострадавших еще устанавливается, поскольку не все жильцы дома пока найдены.

В настоящее время местные власти выясняют подробности случившегося и координируют работу служб для оказания необходимой помощи пострадавшим и родственникам погибших. Информация о состоянии раненых уточняется. В оперативных службах сообщили, что будут публиковать свежие данные по мере поступления информации с места происшествия. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал