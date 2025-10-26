Два мирных жителя погибли после удара ВСУ по многоэтажке в Донецке

БПЛА атаковали Россию Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Два мирных жителя погибли в результате удара ВСУ по многоэтажному жилому дому в Ленинском районе Донецка (ДНР). Об этом 26 октября сообщили ТАСС в оперативных службах региона. По уточненным данным, украинские военные нанесли удар по девятиэтажке, что привело к жертвам среди гражданского населения.

«Предварительно, два человека погибли в результате удара ВСУ в многоэтажном доме в Ленинском районе», — уточнил собеседник ТАСС. Он также добавил, что точное число пострадавших еще устанавливается, поскольку не все жильцы дома пока найдены.