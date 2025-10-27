Средняя социальная пенсия в России составила 15,5 тысячи рублей

Вариации пенсии возможны с учетом региональных доплат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Средний размер социальной пенсии в России в 2025 году составляет порядка 15,5 тысячи рублей. Об этом 27 октября сообщил доцент экономического факультета Российского университета дружбы народов (РУДН) Андрей Гиринский. Эксперт отметил, что точная сумма может отличаться в зависимости от региональных надбавок и других факторов.

«На сегодняшний день средняя величина (социальной пенсии) колеблется в пределах 15,5 тысячи рублей. А ее вариации возможны с учетом региональных доплат», — подчеркнул специалист в беседе с РИА Новости.

Кроме того, эксперт пояснил, что у социальных пенсий повышена возрастная планка: они назначаются позже, чем страховые выплаты по старости. Также такие пенсии могут индексироваться, однако не всегда в темпе фактической инфляции. Размер конкретной выплаты для получателя зависит от региональных особенностей и повышения за счет федеральных или областных социальных программ.

