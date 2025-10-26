Бессараб: пособия и зарплаты в ноябре выплатят раньше
График платежей скорректирован из-за праздников
В РФ все выплаты, включая пособия и заработную плату, которые по графику приходятся на дни с 1 по 4 ноября, будут перечислены получателям заранее — в последний рабочий день перед праздниками. Об этом рассказала член комитета Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«Если день выплаты зарплаты приходится на выходной или праздничный день, работодатель обязан выплатить деньги в последний рабочий день», — отметила Бессараб в беседе с РИА Новости. По ее словам, Пенсионный фонд России должен поступать аналогичным образом.
Шестидневная рабочая неделя для россиян началась в понедельник, 27 октября. Рабочие будни продлятся до субботы включительно. URA.RU уже рассказывало, что изменения связаны с переносом выходного дня на понедельник, 3 ноября. При этом в ГД уверяют, что корректировка никак не отразится на зарплатах.
