Бессараб: пособия и зарплаты в ноябре выплатят раньше

График платежей скорректирован из-за праздников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В РФ все выплаты, включая пособия и заработную плату, которые по графику приходятся на дни с 1 по 4 ноября, будут перечислены получателям заранее — в последний рабочий день перед праздниками. Об этом рассказала член комитета Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Если день выплаты зарплаты приходится на выходной или праздничный день, работодатель обязан выплатить деньги в последний рабочий день», — отметила Бессараб в беседе с РИА Новости. По ее словам, Пенсионный фонд России должен поступать аналогичным образом.