В Пензенской области ввели режим опасности БПЛА
Население призывали к повышенной бдительности из-за воздушной угрозы
В Пензенской области ввели особый режим из-за угрозы атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.
«На территории Пензенской области введен режим „Беспилотная опасность“», — написал Мельниченко в своем telegram-канале. Он уточнил, что на территории в целях безопасности снизили скорость работы мобильного интернета.
До этого об угрозе ракетной опасности проинформировали жителей Орловской области. Ранее украинские военные атаковали многоэтажный дом в Донецке.
