В Пензенской области ввели режим опасности БПЛА

27 октября 2025 в 03:16
Население призывали к повышенной бдительности из-за воздушной угрозы

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Пензенской области ввели особый режим из-за угрозы атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

«На территории Пензенской области введен режим „Беспилотная опасность“», — написал Мельниченко в своем telegram-канале. Он уточнил, что на территории в целях безопасности снизили скорость работы мобильного интернета.

До этого об угрозе ракетной опасности проинформировали жителей Орловской области. Ранее украинские военные атаковали многоэтажный дом в Донецке.

