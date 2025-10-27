«Известия»: продавцы боятся проблем с продуктами в случае фиксации цен на них

Зафиксировать стоимость товаров вряд ли получится, уверены эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фиксация цен на продукты в долгосрочных контрактах может спровоцировать перебои с поставками, — об этом говорится в письме Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) на имя главы Минсельхоза Оксаны Лут. Документ, оказавшийся в распоряжении «Известий», содержит критику поправок к закону «Об основах государственного регулирования торговой деятельности», подготовленных министерством летом 2025 года.

«Фиксация цен на продовольственные товары в долгосрочных контрактах может привести к проблемам с поставками продукции», — отмечается в письме ассоциации, выдержку из которого приводят «Известия». Отдельно говорится о том, что сети могут стать заложниками обязательств, возникнут риски нехватки товаров.

После критики со стороны бизнеса Минсельхоз пересмотрел отдельные положения законопроекта, оставив принцип фиксированных или формульных цен, но предоставив участникам рынка самостоятельно выбирать формулу расчета стоимости. Основные параметры будущих контрактов остались без изменений: минимальный срок — один год, а обязательная доля закупок по таким договорам поэтапно увеличивается. Согласно проекту, в 2026 году по фиксированным схемам должно проходить не менее 80% поставок, к 2027 году эта доля вырастет до 85%, а к 2028-му — до 90%.

