Президент НАПФ Беляков: на пенсию возможно копить с 20 лет

Государство предлагает различные программы для сбережений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начинать копить на пенсию с первой зарплаты — лучший способ обеспечить финансовую стабильность в будущем. Об этом 27 октября агентству «Прайм» сообщил президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (СРО НАПФ) Сергей Беляков. По информации эксперта, воспользоваться накопительными механизмами можно через любой негосударственный пенсионный фонд, принять участие в корпоративных программах или оформить индивидуальный пенсионный план.

«Если вы еще не решили — копить ли на пенсию и хотите просто собрать значительную сумму, чтобы потом уже решить, как ей распорядиться, то вам подойдет Программа долгосрочных сбережений (ПДС)», — отметил президент НАПФ. Он подчеркнул, что программа привлечет государственное софинансирование и позволяет вернуть часть вложенного за счет налоговых вычетов, в результате сумма доходности может достигать 100% от внесенных средств.