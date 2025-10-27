Президент НАПФ Беляков: на пенсию возможно копить с 20 лет
Государство предлагает различные программы для сбережений
Начинать копить на пенсию с первой зарплаты — лучший способ обеспечить финансовую стабильность в будущем. Об этом 27 октября агентству «Прайм» сообщил президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (СРО НАПФ) Сергей Беляков. По информации эксперта, воспользоваться накопительными механизмами можно через любой негосударственный пенсионный фонд, принять участие в корпоративных программах или оформить индивидуальный пенсионный план.
«Если вы еще не решили — копить ли на пенсию и хотите просто собрать значительную сумму, чтобы потом уже решить, как ей распорядиться, то вам подойдет Программа долгосрочных сбережений (ПДС)», — отметил президент НАПФ. Он подчеркнул, что программа привлечет государственное софинансирование и позволяет вернуть часть вложенного за счет налоговых вычетов, в результате сумма доходности может достигать 100% от внесенных средств.
Согласно оценкам Белякова, при взносах по три тысячи рублей ежемесячно за 15 лет накопления могут превысить 2,2 миллиона рублей. Для этого, по его словам, важно придерживаться финансовой дисциплины и регулярно пополнять счет. Эксперт добавил, что выбрать оптимальную схему накоплений можно с учетом личных целей — для пенсии, крупных трат или инвестиций в будущее.
