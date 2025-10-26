Россия готова к контактам с США на уровне парламентариев

Россия открыта к диалогу с представителями США на уровне парламентариев Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Россия готова возобновить межпарламентские контакты с США в любое время. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на представителей Совета Федерации и Госдумы.

«Мы всегда готовы поддержать межпарламентские контакты. Мы это говорили всем нашим партнерам на всех возможных площадках. Поэтому, разумеется, этот контакт абсолютно возможен», — отметил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в беседе с «Известиями».

Как пояснил изданию первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, личные встречи позволяют напрямую доводить российскую позицию до партнеров из Конгресса США. Он добавил, что спикер Госдумы Вячеслав Володин учитывает важность прямого общения и, при необходимости, может сразу организовать встречу с американской делегацией. Чепа отметил, что во время таких контактов можно обсуждать широкий круг вопросов: от ситуации вокруг Украины и вопросов безопасности, до соглашений по разоружению, экономических и экологических инициатив.

