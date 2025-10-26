Зеленский признал проблемы с ракетами «Фламинго»
Зеленский раскрыл трудности в производстве ракет
Фото: Официальный сайт президента Украины
На Украине появились трудности и проблемы при производстве ракет «Фламинго». Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.
«Была технологическая проблема при производстве „Фламинго“, а также есть задержка с финансированием», — сообщил Зеленский телеканалу ТСН. Он добавил, что госзаказ по ракетам будет выполнен до конца 2025 года.
Ранее российские силовые структуры сообщали, что фирма Fire Point, связанная с Владимиром Зеленским и главой его офиса Андреем Ермаком, присвоила средства, выделенные на создание ракеты «Фламинго», закупив лишь лицензию на британскую FP-5. На этом фоне командование ВСУ подверглось критике из-за неэффективности ПВО и сомнений в эффективности новой ракеты, несмотря на заявления Зеленского о планах запустить массовое производство в 2025 году.
