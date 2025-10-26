Зеленский признал проблемы с ракетами «Фламинго»

Зеленский раскрыл трудности в производстве ракет Фото: Официальный сайт президента Украины

На Украине появились трудности и проблемы при производстве ракет «Фламинго». Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Была технологическая проблема при производстве „Фламинго“, а также есть задержка с финансированием», — сообщил Зеленский телеканалу ТСН. Он добавил, что госзаказ по ракетам будет выполнен до конца 2025 года.