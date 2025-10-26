В России хотят усовершенствовать трудовые гарантии для женщин

Законопроекты направлены на совершенствование трудовых гарантий для женщин и семей с детьми Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В России предлагают запретить устанавливать испытательный срок для женщин, которые имеют детей в возрасте до трех лет, а также усовершенствовать режим неполного рабочего времени и запретить привлечение к сверхурочной работе одиночных родителей детей до 16 лет без их согласия. С таким предложением выступила глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Проектом федерального закона „О внесении изменения в статью 70 Трудового кодекса Российской Федерации“ предлагается расширить действующий запрет устанавливать испытательный срок для женщин с малолетними детьми», — следует из пояснительной записке к проекту. Соответствующими документами располагает РИА Новости.

В настоящее время законодательство предусматривает запрет на командировки для матерей, воспитывающих детей в возрасте до полутора лет. Предлагаемый законопроект расширяет данную меру, распространяя ее действие на женщин, чьи дети не достигли трехлетнего возраста.

Кроме того, другой законодательной инициативой предлагается увеличить с 14 до 16 лет возраст ребенка, при достижении которого родители могут по их просьбе работать по неполному графику. Новые нормы будут действовать не только для родителей, но и для опекунов или попечителей. В сопровождающей записке отмечается, что подростки в возрасте от 14 до 16 лет требуют особого внимания, так как именно в этот период формируются их личность и навыки, осуществляется подготовка к экзаменам и следующим этапам обучения.

Законопроекты также регулируют нормы привлечения одиноких родителей к сверхурочной работе: предлагается устанавливать письменное согласие для их привлечения, если ребенку еще не исполнилось 16 лет. Как подчеркнул Нилов, активное участие взрослых в жизни подростков напрямую влияет на их успешную социализацию и благополучие.