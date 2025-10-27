Подавляющему большинству россиян трудно найти новую работу

Средний срок поиска работы составляет пять месяцев и три дня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Трудности при поиске новой работы в 2025 году испытывают 91% несмотря на рекордно низкую безработицу (около 2%) и явный кадровый дефицит. Кандидаты сталкиваются с растущей конкуренцией, сложными условиями труда, а также возрастным барьером.

«91% россиян сталкивается с трудностями при поиске новой работы, показал опрос „Работа.ру“ и „СберПодбор“. Это происходит, несмотря на рекордно низкий уровень безработицы (около 2%) и дефицит кадров. Главные барьеры — низкая зарплата, возраст, высокая конкуренция и условия труда», — делает вывод из опроса сервисов газета «Известия».

Причинами сложной ситуации на рынке труда назвали замедление роста зарплат, повышение требований к соискателям и общее охлаждение рынка на фоне экономических изменений. Как отмечают авторы исследования, теперь кандидатам сложнее найти подходящее место. Средний срок поиска работы увеличился впервые с кризисного 2021 года — он составил пять месяцев и три дня.

