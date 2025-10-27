Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Работа

Подавляющему большинству россиян трудно найти новую работу

27 октября 2025 в 05:28
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Средний срок поиска работы составляет пять месяцев и три дня

Средний срок поиска работы составляет пять месяцев и три дня

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Трудности при поиске новой работы в 2025 году испытывают 91% несмотря на рекордно низкую безработицу (около 2%) и явный кадровый дефицит. Кандидаты сталкиваются с растущей конкуренцией, сложными условиями труда, а также возрастным барьером.

«91% россиян сталкивается с трудностями при поиске новой работы, показал опрос „Работа.ру“ и „СберПодбор“. Это происходит, несмотря на рекордно низкий уровень безработицы (около 2%) и дефицит кадров. Главные барьеры — низкая зарплата, возраст, высокая конкуренция и условия труда», — делает вывод из опроса сервисов газета «Известия».

Причинами сложной ситуации на рынке труда назвали замедление роста зарплат, повышение требований к соискателям и общее охлаждение рынка на фоне экономических изменений. Как отмечают авторы исследования, теперь кандидатам сложнее найти подходящее место. Средний срок поиска работы увеличился впервые с кризисного 2021 года — он составил пять месяцев и три дня. 

Продолжение после рекламы

Ранее аналитики отмечали, что несмотря на сохраняющийся кадровый дефицит, работодатели смещают акцент с массового найма на удержание и качество сотрудников, повышая требования к кандидатам. Соискатели активнее используют онлайн-платформы, тщательно проверяют работодателей и продолжают мониторить рынок даже после трудоустройства. Кроме того, компании расширяют целевые аудитории, среди которых все чаще оказываются студенты и специалисты старшего возраста.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал