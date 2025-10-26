Туристов в Финляндии штрафуют за селфи у забора на границе с Россией

Туристы получают штрафы за фотографии с забором, установленным на границе с Россией (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Количество штрафов за нарушение пограничной зоны Финляндии увеличилось на треть за лето 2025 года из-за приезжих, которые пытаются фотографироваться у забора на границе с Россией. Об этом 26 октября сообщил начальник пограничного поста Вайниккала Юсси Пеккала.

«Вдоль восточной границы есть много мест, где пограничная зона граничит, например, с дорогой. Если между дорогой и заграждением нет леса или холма, можно увидеть как ограду, так и российскую сторону», — передает слова Пеккала финская телерадиокомпания Yle.

По данным финских пограничников, за летний сезон 2025 года было зафиксировано более 50 мелких инцидентов, связанных с нарушением правил пребывания вблизи государственной границы. В ведомстве уточняют, что значительная часть подобных случаев приходится именно на иностранных туристов.

