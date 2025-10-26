По 150 тысяч рублей начнут платить школьницам и студенткам Тульской области

На выплату смогут рассчитывать девушки, обучающиеся очно Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Беременные школьницы и студентки, проживающие в Тульской области, смогут получить единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей. Об этом стало известно из приказа Министерства труда и социальной защиты региона.

«С октября в Тульской области действует единовременная выплата в размере 150 тысяч рублей беременным студенткам», — говорится на портале Минтруда Тульской области. Документ направлен на поддержку девушек, обучающихся очно в образовательных учреждениях, которые встали на учет в качестве будущих мам, а срок беременности составляет не менее 12 недель.

Выплата будет доступна только гражданкам России, постоянно проживающим в Тульской области. Помимо срока беременности, обязательным условием станет обучение в техникумах, училищах, вузах или по программам профессионального образования на очной форме.

