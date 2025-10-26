По 150 тысяч рублей начнут платить школьницам и студенткам Тульской области
На выплату смогут рассчитывать девушки, обучающиеся очно
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Беременные школьницы и студентки, проживающие в Тульской области, смогут получить единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей. Об этом стало известно из приказа Министерства труда и социальной защиты региона.
«С октября в Тульской области действует единовременная выплата в размере 150 тысяч рублей беременным студенткам», — говорится на портале Минтруда Тульской области. Документ направлен на поддержку девушек, обучающихся очно в образовательных учреждениях, которые встали на учет в качестве будущих мам, а срок беременности составляет не менее 12 недель.
Выплата будет доступна только гражданкам России, постоянно проживающим в Тульской области. Помимо срока беременности, обязательным условием станет обучение в техникумах, училищах, вузах или по программам профессионального образования на очной форме.
В 2026 году в Российской Федерации сумма пособия по беременности и родам вырастет до 955,8 тысячи рублей. В 2027 году этот показатель, согласно прогнозам, впервые превысит отметку в 1 миллион рублей.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.