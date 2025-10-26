Москву массово атаковали БПЛА, аэропорты ограничили работу: онлайн-трансляция

БПЛА атаковали Москву Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Москву массово атаковали украинские БПЛА, все они были уничтожены на подлете к столице. При этом московские аэропорты ограничили прием и отпуск воздушных судов. Кроме того, ряд других регионов России объявили опасность атаки беспилотников, а в Донбассе после удара по жилому дому скончались двое. Подробности об отражении атаки URA.RU освещает в своей онлайн-трансляции.





05:50 На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА. Губернатор Евгений Солнцев просит жителей быть бдительными и следить за дальнейшими оповещениями Правительства региона.

05:49 Атака ещё одного БПЛА, летевшего на Москву, отражена силами ПВО Минобороны. Об этом написал мэр Москвы.

05:48 В самарском аэропорту (Курумоч) введен временный режим работы, ограничивающий выполнение авиарейсов. Об этом предупредили пассажиров в Росавиации.

05:35 В Московской области отразили еще один дрон. Об этом сообщил Сергей Собянин.

05:11 ПВО ликвидирован еще один беспилотник в Москве. Об этом заявил мэр города.

05:03 В Москве отражена атака ещё одного беспилотника. Об этом сообщил Сергей Собянин

05:03 На территории Пензенской области временно ограничен мобильный интернет и введен режим «Беспилотная опасность». Об этом написал губернатор региона Олег Мельниченко.

05:02 ПВО Минобороны сбили еще пять беспилотников, направлявшихся на Москву. Экстренные службы работают на месте падения обломков. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

05:01 В Ивановском регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА. Система предупреждения атак приведена в действие. Об этом предупредил Оперштаб.

05:00 Ранее ВСУ атаковали жилые массивы в Донецке. В результате удара БПЛА произошло возгорание в Ленинском и Буденновском районах. Два человека, по предварительным данным, погибли. Жителей эвакуировали. Об этом сообщил глава ДНР Алексей Кулемзин и оперативные службы корреспонденту ТАСС.

04:56 В республике Мордовия, Липецкой, Саратовской области введен режим беспилотной опасности. Об этом жителей предупредили власти региона в официальных telegram-каналах.

В двух аэропортах РФ ограничена работа для обеспечения безопасности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU





04:54 Аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское) временно остановили работу для обеспечения безопасности организованных полетов. Пассажирам необходимо следить за онлайн-табло и слушать звуковые оповещения в терминале. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.