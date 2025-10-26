Уничтожен 10-й БПЛА летевший на Москву ночью 27 октября
БПЛА атаковали Россию
В ночь на 26 октября российские силы противовоздушной обороны уничтожили десятый беспилотник, который пытался атаковать Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном канале на платформе Max. Оперативные службы продолжают работу на месте падения обломков последнего дрона.
«ПВО Минобороны сбит один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр столицы. Благодаря их действиям угрозы для населения избежать удалось. Подразделения экстренных служб оперативно локализуют последствия атаки и работают над обеспечением безопасности граждан.
