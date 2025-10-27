Опытная альпинистка честно рассказала, как можно было спасти Наговицину со смертельного пика

Альпинистку Наговицину можно было спасти на пике Победы Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Погибшую на пике Победы российскую альпинистку Наталью Наговицину можно было спасти, если бы нашелcя смелый и опытный скалолаз, готовый рискнуть жизнью. Такое мнение высказала первая россиянка, покорившая все 14 восьмитысячников мира, Алина Пекова.

«Мне кажется, ей можно было помочь. Шанс был. Сами спасатели не отрицают этого», — заявила Пекова в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.

По ее словам, операции могли помешать усталость альпинистов и завершение сезона. Спасательная операция по эвакуации 47-летней Наговициной, сломавшей ногу на высоте, была завершена 23 августа. С 1955 года с пика Победы никого не спасали.

