Опытная альпинистка честно рассказала, как можно было спасти Наговицину со смертельного пика
Альпинистку Наговицину можно было спасти на пике Победы
Погибшую на пике Победы российскую альпинистку Наталью Наговицину можно было спасти, если бы нашелcя смелый и опытный скалолаз, готовый рискнуть жизнью. Такое мнение высказала первая россиянка, покорившая все 14 восьмитысячников мира, Алина Пекова.
«Мне кажется, ей можно было помочь. Шанс был. Сами спасатели не отрицают этого», — заявила Пекова в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.
По ее словам, операции могли помешать усталость альпинистов и завершение сезона. Спасательная операция по эвакуации 47-летней Наговициной, сломавшей ногу на высоте, была завершена 23 августа. С 1955 года с пика Победы никого не спасали.
Наталья Наговицина оказалась заблокирована на пике Победы в Киргизии на высоте 7439 метров с переломом ноги, и проведение спасательной операции оказалось невозможным из-за плохой погоды и сложного рельефа. Альпинистка просила оставить ее тело на горе, чтобы не подвергать опасности других, а первые сообщения о ее гибели появились 23 августа. Ранее ее супруг также погиб в горах, однако она приняла решение совершить восхождение.
