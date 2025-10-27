«Ведомости»: россияне чаще стали покупать альтернативные виды икры
Икру россияне покупают к праздничному столу
Фото: Илья Московец © URA.RU
В России резко выросли продажи альтернативных видов икры, например, из сельди, минтая, трески. Такую икру иногда называют «белой». Об этом говорят данные агентства «Нильсен».
«Продажи „белой“ икры с сентября 2024-го по август 2025 года выросли на 27,8%. А вот продажи красной икры упали за это же время на 32,6%», — передает газета «Ведомости» со ссылкой на агентство.
Ранее в России наблюдался резкий рост стоимости красной икры из-за слабого улова горбуши, из-за чего в июне 2024 года цена за килограмм увеличилась на 41%. Однако к октябрю 2025 года цены снизились до 9,4 тысячи рублей за килограмм, что стало минимальным показателем с декабря прошлого года. Эксперты связывают дальнейшую динамику цен с объемом вылова рыбы, который влияет на доступность традиционной икры для потребителей.
- Артур27 октября 2025 07:37Много чего альтернативного стало у пенсионеров на столах!