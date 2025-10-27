«Ведомости»: россияне чаще стали покупать альтернативные виды икры

Икру россияне покупают к праздничному столу Фото: Илья Московец © URA.RU

В России резко выросли продажи альтернативных видов икры, например, из сельди, минтая, трески. Такую икру иногда называют «белой». Об этом говорят данные агентства «Нильсен».

«Продажи „белой“ икры с сентября 2024-го по август 2025 года выросли на 27,8%. А вот продажи красной икры упали за это же время на 32,6%», — передает газета «Ведомости» со ссылкой на агентство.