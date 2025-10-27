Логотип РИА URA.RU
Степашин: «Томагавки» не полетят вглубь России

27 октября 2025 в 06:20
Россия считает, что Tomahawk не страшны ей

Россия считает, что Tomahawk не страшны ей

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Маловероятно применение противниками американских крылатых ракет Tomahawk для нанесения ударов по российской территории вглубь страны. Такое мнение выразил бывший премьер-министр РФ, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин.

«„Я уверен, что Tomahawk не полетят вглубь России. Послушайте, что говорил наш президент [Владимир Путин]. У нас еще и „Буревестник“ появился“», — сообщил Степашин ТАСС в ответ на вопрос о возможности использования Россией комплекса «Орешник» в случае передачи Киеву ракет Tomahawk.

Накануне Путин рассказал, что завершены основные испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой, обладающей неограниченной дальностью. Степашин подчеркнул, что впереди еще значительный объем работы по постановке данной системы на боевое дежурство, однако главные этапы проекта уже реализованы.

