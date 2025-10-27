Степашин: «Томагавки» не полетят вглубь России
Россия считает, что Tomahawk не страшны ей
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Маловероятно применение противниками американских крылатых ракет Tomahawk для нанесения ударов по российской территории вглубь страны. Такое мнение выразил бывший премьер-министр РФ, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин.
«„Я уверен, что Tomahawk не полетят вглубь России. Послушайте, что говорил наш президент [Владимир Путин]. У нас еще и „Буревестник“ появился“», — сообщил Степашин ТАСС в ответ на вопрос о возможности использования Россией комплекса «Орешник» в случае передачи Киеву ракет Tomahawk.
Накануне Путин рассказал, что завершены основные испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой, обладающей неограниченной дальностью. Степашин подчеркнул, что впереди еще значительный объем работы по постановке данной системы на боевое дежурство, однако главные этапы проекта уже реализованы.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.