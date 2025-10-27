Логотип РИА URA.RU
«На самой вершине мире»: ледоколы России и Франции встретились в неожиданном месте. Видео

27 октября 2025 в 06:33
Российский ледокол встретил французское судно на Северном полюсе

Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Российский атомный ледокол «50 лет Победы» и французское исследовательское судно ледового класса «Командор Шарко» встретились на Северном полюсе. Об этом сообщили постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Уникальная встреча на самой вершине мира — российский атомный ледокол „50 лет Победы“ встречает французское судно ледового класса „Командор Шарко“ на Северном полюсе», — написал дипломат. Он опубликовал видео в социальной сети X (бывший Twitter).

Встреча российских и французских судов в Арктике происходит на фоне недавнего прохождения российской подлодки «Новороссийск» у берегов Франции. Тогда СМИ сообщали о технических неисправностях субмарины и экстренном всплытии, однако российская сторона опровергла эти сообщения, заявив, что переход через Ла-Манш проходит согласно международным нормам.

