«На самой вершине мире»: ледоколы России и Франции встретились в неожиданном месте. Видео
Российский ледокол встретил французское судно на Северном полюсе
Фото: Андрей Гусельников © URA.RU
Российский атомный ледокол «50 лет Победы» и французское исследовательское судно ледового класса «Командор Шарко» встретились на Северном полюсе. Об этом сообщили постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Уникальная встреча на самой вершине мира — российский атомный ледокол „50 лет Победы“ встречает французское судно ледового класса „Командор Шарко“ на Северном полюсе», — написал дипломат. Он опубликовал видео в социальной сети X (бывший Twitter).
Встреча российских и французских судов в Арктике происходит на фоне недавнего прохождения российской подлодки «Новороссийск» у берегов Франции. Тогда СМИ сообщали о технических неисправностях субмарины и экстренном всплытии, однако российская сторона опровергла эти сообщения, заявив, что переход через Ла-Манш проходит согласно международным нормам.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.