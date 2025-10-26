Щелчок по носу Трампу: чем новая ракета «Буревестник» поможет в переговорах по Украине

«Буревестник» в состоянии долететь до территории США Фото: РИА Новости / Министерство обороны РФ

Президент России Владимир Путин заявил о завершении основных испытаний крылатой ракеты «Буревестник», оснащенной ядерной энергетической установкой. Об этом глава государства сообщил в ходе своего визита в командный пункт объединенной группировки войск. Путин подчеркнул, что во всем мире нет вооружения, аналогичного этому образцу.

Судя по характеристикам, ракета способна долететь до США. А военные аналитики называют испытания «Буревестника» щелчком по носу президенту США Дональду Трампу и объясняют, чем она поможет в переговорах по Украине. Подробнее — в материале URA.RU.

«Буревестник» отрезвит Трампа

Руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с URA.RU высказал предположение, что президент США Дональд Трамп вскоре разразится чередой своих любимых постов в соцсетях на фоне новостей о «Буревестнике». По мнению эксперта, американский лидер заявит, что это его очень взволновало, и что это событие представляет собой очень серьезный вызов со стороны России. Трамп, возможно, в очередной раз предложит вернуться к каким-то новым механизмам и новому этапу мирных переговоров.

Продолжение после рекламы

Эксперт пояснил, что вооружение, о котором говорит Россия, ставит перед очень серьезным вызовом именно западный мир, поскольку глобальный Восток и глобальный Юг находятся в большей степени в союзниках у РФ. Поэтому это должно немножко отрезвить Трампа.

Михайлов обратил внимание на слова Путина, который отметил, что такая энергетическая установка может устанавливаться на ракету типа Х-101 либо на ракету типа Tomahawk. Он добавил, что глава РФ таким образом как бы поддразнил Трампа, намекнув, что американские Tomahawk были разработаны еще в 70-е годы и являются оружием XX века, в то время как теперь им представлен русский Tomahawk — оружие XXI века с ядерной энергетической установкой, которых у США нет.

Может долететь до США

Кроме того, военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с URA.RU заявил, что «Буревестник» разрабатывался как мера реагирования на возможное размещение американских Tomahawk на украинской территории. По словам аналитика, российская ракета способна преодолеть межконтинентальные расстояния и достичь территории США.

«И вот ответ наш на размещение Tomahawk — это как раз ракета „Буревестник“, которая в состоянии долететь до территории США и поразить ту цель, которая, в общем то, ей предназначена. Судя по заявлению начальника Генерального штаба генерала армии [Валерия] Герасимова, ракета пролетела на испытаниях 14 тысяч километров, но имеет гораздо больший потенциал. Ну, я так думаю, что 20 тысяч она может пролететь, а если 20 тысяч — это половина экватора, то, по сути, она может поразить цель, что называется, с любой стороны», — сказал Кнутов

Эксперт также подчеркнул, что уникальность ракеты заключается в ее способности осуществлять сложные маневры и обходить системы противоракетной обороны, при этом гарантируя высокую точность поражения. «В данном случае [Трамп] получил определенный щелчок по носу», — считает аналитик.

По оценкам Кнутова, в течение ближайших 5-10 лет в мире не появится аналогичных вооружений. Кроме того, эксперт напомнил, что Москва категорически против размещения Tomahawk на Украине, расценивая такую инициативу как крайне серьезный и недопустимый вызов для России.

Характеристики «Буревестника» Фото: инфографика URA.RU

Ответ на удары Tomahawk

Кнутов также заявил, что в случае нанесения ВСУ ударов по территории России с использованием Tomahawk, Москва может отреагировать применением принципиально новых видов вооружений. Как ответил эксперт, в РФ ведутся разработки и модернизация различных систем вооружения, о подробностях которых пока неизвестно широкой публике. Кнутов подчеркнул, что Россия располагает вооружением, способным соперничать по мощности с ядерным, однако оно не сопровождается негативными последствиями, свойственными ядерным взрывам.

Продолжение после рекламы

Угрозы американскими Tomahawk

Глава Украины Владимир Зеленский во время закрытых переговоров с Трампом 23 сентября обратился с просьбой передать ВСУ крылатые ракеты Tomahawk. Украинский глава выразил убежденность в том, что предоставление Киеву высокоточного вооружения может способствовать скорейшему началу переговорного процесса.

В свою очередь, президент США заявил, что поставки вооружений Киеву не будут осуществляться, если возникнет угроза национальной безопасности Штатов. Пока Трамп не принял окончательное решение относительно возможной передачи Украине Tomahawk.