Щелчок по носу Трампу: чем новая ракета «Буревестник» поможет в переговорах по Украине
«Буревестник» в состоянии долететь до территории США
Фото: РИА Новости / Министерство обороны РФ
Президент России Владимир Путин заявил о завершении основных испытаний крылатой ракеты «Буревестник», оснащенной ядерной энергетической установкой. Об этом глава государства сообщил в ходе своего визита в командный пункт объединенной группировки войск. Путин подчеркнул, что во всем мире нет вооружения, аналогичного этому образцу.
Судя по характеристикам, ракета способна долететь до США. А военные аналитики называют испытания «Буревестника» щелчком по носу президенту США Дональду Трампу и объясняют, чем она поможет в переговорах по Украине. Подробнее — в материале URA.RU.
«Буревестник» отрезвит Трампа
Руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с URA.RU высказал предположение, что президент США Дональд Трамп вскоре разразится чередой своих любимых постов в соцсетях на фоне новостей о «Буревестнике». По мнению эксперта, американский лидер заявит, что это его очень взволновало, и что это событие представляет собой очень серьезный вызов со стороны России. Трамп, возможно, в очередной раз предложит вернуться к каким-то новым механизмам и новому этапу мирных переговоров.
Эксперт пояснил, что вооружение, о котором говорит Россия, ставит перед очень серьезным вызовом именно западный мир, поскольку глобальный Восток и глобальный Юг находятся в большей степени в союзниках у РФ. Поэтому это должно немножко отрезвить Трампа.
Михайлов обратил внимание на слова Путина, который отметил, что такая энергетическая установка может устанавливаться на ракету типа Х-101 либо на ракету типа Tomahawk. Он добавил, что глава РФ таким образом как бы поддразнил Трампа, намекнув, что американские Tomahawk были разработаны еще в 70-е годы и являются оружием XX века, в то время как теперь им представлен русский Tomahawk — оружие XXI века с ядерной энергетической установкой, которых у США нет.
Может долететь до США
Кроме того, военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с URA.RU заявил, что «Буревестник» разрабатывался как мера реагирования на возможное размещение американских Tomahawk на украинской территории. По словам аналитика, российская ракета способна преодолеть межконтинентальные расстояния и достичь территории США.
«И вот ответ наш на размещение Tomahawk — это как раз ракета „Буревестник“, которая в состоянии долететь до территории США и поразить ту цель, которая, в общем то, ей предназначена. Судя по заявлению начальника Генерального штаба генерала армии [Валерия] Герасимова, ракета пролетела на испытаниях 14 тысяч километров, но имеет гораздо больший потенциал. Ну, я так думаю, что 20 тысяч она может пролететь, а если 20 тысяч — это половина экватора, то, по сути, она может поразить цель, что называется, с любой стороны», — сказал Кнутов
Эксперт также подчеркнул, что уникальность ракеты заключается в ее способности осуществлять сложные маневры и обходить системы противоракетной обороны, при этом гарантируя высокую точность поражения. «В данном случае [Трамп] получил определенный щелчок по носу», — считает аналитик.
По оценкам Кнутова, в течение ближайших 5-10 лет в мире не появится аналогичных вооружений. Кроме того, эксперт напомнил, что Москва категорически против размещения Tomahawk на Украине, расценивая такую инициативу как крайне серьезный и недопустимый вызов для России.
Характеристики «Буревестника»
Фото: инфографика URA.RU
Ответ на удары Tomahawk
Кнутов также заявил, что в случае нанесения ВСУ ударов по территории России с использованием Tomahawk, Москва может отреагировать применением принципиально новых видов вооружений. Как ответил эксперт, в РФ ведутся разработки и модернизация различных систем вооружения, о подробностях которых пока неизвестно широкой публике. Кнутов подчеркнул, что Россия располагает вооружением, способным соперничать по мощности с ядерным, однако оно не сопровождается негативными последствиями, свойственными ядерным взрывам.
Угрозы американскими Tomahawk
Глава Украины Владимир Зеленский во время закрытых переговоров с Трампом 23 сентября обратился с просьбой передать ВСУ крылатые ракеты Tomahawk. Украинский глава выразил убежденность в том, что предоставление Киеву высокоточного вооружения может способствовать скорейшему началу переговорного процесса.
В свою очередь, президент США заявил, что поставки вооружений Киеву не будут осуществляться, если возникнет угроза национальной безопасности Штатов. Пока Трамп не принял окончательное решение относительно возможной передачи Украине Tomahawk.
Устройство «Буревестника»
Фото: инфографика URA.RU
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
