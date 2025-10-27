Логотип РИА URA.RU
ГИБДД предупредило о фотофиксации на дорогах в ЯНАО

27 октября 2025 в 09:56
Камеры ГИБДД стоят на самых проблемных участках дорог в ЯНАО

Фото: Илья Московец © URA.RU

Передвижные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД сегодня работают на ключевых автодорогах и улицах Ямала. Мобильные комплексы зафиксированы, в частности, на автодороге Сургут — Салехард, на подъездах к Ноябрьску и Аксарке, а также на объездных дорогах и улицах Ноябрьска, Муравленко и Тарко-Сале (ЯНАО), сообщают в ГИБДД. 

«Сегодня передвижение транспортного средства с мобильным комплексом: на автодорогах Сургут — Салехард, Салехард — Лабытнанги, Салехард — Аэропорт, на объезде Салехарда, подъездах к Аксарке и Ноябрьску», — сообщается в telegram-канале госинспекции. 

По информации источника, дополнительные комплексы также размещены на автодороге Лабытнанги — Харп, а также на улицах Советской и Магистральной в Ноябрьске, Дачной в Муравленко и Промышленной в Тарко-Сале. В ближайшие дни ситуация с размещением комплексов будет уточняться в зависимости от дорожной обстановки.

Передвижные комплексы автоматической фото- и видеофиксации устанавливают преимущественно в местах концентрации ДТП. Оборудованные современными сенсорами и видеокамерами автомобили работают круглосуточно.

