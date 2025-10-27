Логотип РИА URA.RU
Энергетики Салехарда проведут соревнования по керлингу

27 октября 2025 в 11:11
Соревнования по керлингу пройдут 4 ноября

Фото: Размик Закарян © URA.RU

На Ямале пройдут соревнования по керлингу среди работников энергоснабжения. Они запланированы на 4 ноября 2025 года, сообщили в АО «Салехардэнерго». 

«Четвертого ноября на ледовом корте „Родные города“ пройдут соревнования по керлингу! Начало в 10:00», — сообщается в публикации на странице АО «Салехардэнерго» в VK. На предприятии проходит 23-я спартакиада энергетиков. 

Как пояснили корреспонденту агентства в пресс-службе «Салехардэнерго», соревнования по различным видам проводятся в рамках ежегодной профсоюзной спартакиады энергетиков. Команды приняли участие уже в таких видах спорта, как нарды, ядзи, стрельба из лука и арбалета, спортивное метание ножа, стрельба из электронной винтовки и дартс.

