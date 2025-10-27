Энергетики Салехарда проведут соревнования по керлингу

Соревнования по керлингу пройдут 4 ноября Фото: Размик Закарян © URA.RU

На Ямале пройдут соревнования по керлингу среди работников энергоснабжения. Они запланированы на 4 ноября 2025 года, сообщили в АО «Салехардэнерго».

«Четвертого ноября на ледовом корте „Родные города“ пройдут соревнования по керлингу! Начало в 10:00», — сообщается в публикации на странице АО «Салехардэнерго» в VK. На предприятии проходит 23-я спартакиада энергетиков.