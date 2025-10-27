В ЯНАО придумали новый способ, как отследить молодь ямальского муксуна

Молодь муксуна раньше метили, обрезая плавники, или окрашиванием Фото: Илья Шмелёв © URA.RU

На Ямале специалисты Собского рыбоводного завода завершили первый этап работ по внедрению уникального метода контроля за популяцией муксуна. Новая технология позволит отслеживать судьбу выпущенной в природу молоди, сообщают окружные власти.

«На Собском рыбоводном заводе завершили первый этап разработки нового метода контроля за популяцией ценной породы рыб — муксуна. В дальнейшем он позволит оценивать эффективность искусственного воспроизводства и отслеживать судьбу выпущенной в природу молоди», — говорится в релизе, опубликованном на сайте окружного правительства.

По данным источника, метод основан на научных разработках Тюменского государственного университета. Как пояснили ученые, у каждого муксуна в первый год жизни на чешуе формируется уникальный, неизменный на протяжении всей жизни рисунок. Благодаря этому специалисты смогут идентифицировать рыбу и определить ее происхождение даже через несколько лет после выпуска.

В настоящее время ученые проводят дополнительные исследования, чтобы понять, как условия в естественной среде обитания могут повлиять на сохранность и особенности этого рисунка. По словам специалистов, проект рассчитан до 2029 года — именно тогда выпущенная в этом сезоне молодь достигнет половозрелости и вернется на нерест. Это даст возможность проверить сохранность «меток» и оценить результаты искусственного воспроизводства.

Ранее для мечения рыбы на рыбоводных заводах использовали традиционные методы: обрезание плавников, окрашивание, клеймение и установку различных бирок. Наиболее распространенным оставался способ окраски слуховой косточки (отолита). Впервые в России метод индивидуальной метки муксуна по рисунку на чешуе реализуется именно на Ямале.

Работы ведутся по заказу Некоммерческого партнерства «Российский центр освоения Арктики». Если эксперимент окажется успешным, технологию планируют применять и в других регионах, где идет масштабное восстановление популяций ценных промысловых рыб.