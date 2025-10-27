Почти всю группу штурмовиков потеряли ВСУ при контратаке в Сумской области
До 80% штурмовой группы ВСУ уничтожено при контратаке в Сумской области
Российские военные уничтожили до 80% личного состава штурмовой группы ВСУ при отражении контратаки в Сумской области. Подразделения 225-го отдельного штурмового полка понесли значительные потери и отступили на исходные позиции, сообщили в силовых структурах.
«Для проведения контратаки ВСУ задействовали подразделения 225-го отдельного штурмового полка. В ходе отражения атаки уничтожено до 80% штурмовой группы противника», — сообщил собеседник агентства ТАСС.
На сумском направлении группировка «Север» продолжает продвижение, отражая контратаки. За последние сутки потери ВСУ в этом районе превысили 190 военнослужащих.
Ранее в середине октября российские военные уже сообщали о значительных потерях среди подразделений ВСУ в Сумской области при попытках контратаки, когда штурмовая группа 225-го отдельного штурмового полка также понесла крупные потери и была вынуждена отступить. На этом направлении украинская армия неоднократно теряет до половины и более личного состава в ходе боевых столкновений.
