Российские военные уничтожили до 80% личного состава штурмовой группы ВСУ при отражении контратаки в Сумской области. Подразделения 225-го отдельного штурмового полка понесли значительные потери и отступили на исходные позиции, сообщили в силовых структурах.

Ранее в середине октября российские военные уже сообщали о значительных потерях среди подразделений ВСУ в Сумской области при попытках контратаки, когда штурмовая группа 225-го отдельного штурмового полка также понесла крупные потери и была вынуждена отступить. На этом направлении украинская армия неоднократно теряет до половины и более личного состава в ходе боевых столкновений.