Армия и оружие

Почти всю группу штурмовиков потеряли ВСУ при контратаке в Сумской области

27 октября 2025 в 10:05
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российские военные уничтожили до 80% личного состава штурмовой группы ВСУ при отражении контратаки в Сумской области. Подразделения 225-го отдельного штурмового полка понесли значительные потери и отступили на исходные позиции, сообщили в силовых структурах.

«Для проведения контратаки ВСУ задействовали подразделения 225-го отдельного штурмового полка. В ходе отражения атаки уничтожено до 80% штурмовой группы противника», — сообщил собеседник агентства ТАСС.

На сумском направлении группировка «Север» продолжает продвижение, отражая контратаки. За последние сутки потери ВСУ в этом районе превысили 190 военнослужащих.

Ранее в середине октября российские военные уже сообщали о значительных потерях среди подразделений ВСУ в Сумской области при попытках контратаки, когда штурмовая группа 225-го отдельного штурмового полка также понесла крупные потери и была вынуждена отступить. На этом направлении украинская армия неоднократно теряет до половины и более личного состава в ходе боевых столкновений.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

