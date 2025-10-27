Более сотни домов в Перми останутся без холодной воды в ноябре

Отключение холодной воды затронет более 120 домов в Перми Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми запланированы временные отключения холодной воды в ноябре. Специалисты будут проводить работы на сетях, сообщается на сайте компании «Новогор-Прикамье».

«В первый день ноября с 9:00 до 19:30 холодное водоснабжение отключат в домах по улицам Вагонной (№№7, 9, 11, 11а, 13, 14, 15, 22, 23, 25, 27, 29, 30), Коллективной, 127, Надеждинской, 107 и Хабаровской (№№54, 54а, 56а, 135, 135а, 139). До 9:00 2 ноября воды не будет по улицам Маршала Толбухина, 33 и Янаульской (№№15, 17, 18, 19, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28)», — говорится в сообщении.

С 9:00 2 ноября до 9:00 3 ноября воду отключат в домах №25 и №27 по улице Карпинского, а также №№1, 1а, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 13, 15 по улице Стахановской. С 9:00 3 ноября сутки не будет воды по улицам Академика Веденеева (№№55, 71, 71а, 73, 75, 77, 79, 80, 81), Косякова, 74 и 76, Плановой, 3/4 и 2-й Штурвальной, 3.

С 10:00 2 ноября запланировано отключение на 24 часа по улицам:

Газеты Звезда, 30;

Екатерининской, 59, 63;

Пушкина, 25;

бульвар Гагарина, 15, 17, 19;

Красновишерской, 35, 35а, 37, 39, 44, 46, 61, 63;

Краснокамской, 16, 24;

Крупской, 5, 5а, 12:

Степана Разина, 34, 34/2, 34/3, 34/4, 36, 38;

Фрезеровщиков, 57, 59, 61, 67, 86, 94.

С 9:00 8 ноября на десять часов без воды останутся дома по улицам:

Белебейской, 1;

Воркутинской, 62, 65, 78, 80а, 82, 84, 88;

Гайвинской, 58, 58а, 60, 60а, 62, 62а;

Мезенской, 165;

Писарева, 59;

Ухтинской, 68;

Широкой, 14;

Екатерининской, 96;

Ленина, 58, 58а.

На тот же период 9 ноября холодную воду отключат по адресам:

1-й Дубровский переулок, 5, 6, 7, 8, 10, 12;

2-й Дубровский переулок, 6, 8;

улица Карбышева, 4;

улица Репина, 2а, 2б, 9, 10, 10а, 12.





