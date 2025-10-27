В Пермском крае взлетели продажи белорусско-китайских автомобилей

За месяц в регионе продали более 200 машин Belgee Фото: Анна Майорова © URA.RU

В сентябре 2025 года в Пермском крае выросли продажи автомобилей бренда Belgee. По сравнению с сентябрем 2024 года количество проданных машин белорусско-китайского бренда увеличилось на 2240%. Об этом сообщили аналитики компаний «Автомаркетолог» и Verra.

«В сентябре в Пермском крае по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 2240% выросли продажи автомобильного бренда Belgee. В регионе было продано 234 машины», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на исследование.