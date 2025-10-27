Начало ремонта в пермском академическом Театре-Театре откладывается
Ремонт в ТТ начнут в следующем году
Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU
Пермский Театр-Театр намерен продолжить показы на своей главной сцене. Работы по масштабной реконструкции должны были начаться в октябре, затем были отложены на начало ноября. Сегодня стало известно, что они в этом году не начнутся.
«Театр-Театр сможет играть спектакли на большой сцене на протяжении ноября и декабря. На этой неделе будет опубликован репертуар», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на директора ТТ Егора Мухина.
Театр-Театр доложен был закрыться на капитальный ремонт в октябре, затем сроки перенесли на ноябрь. Как ранее рассказывало URA.RU, ремонтом займется Корпорация развития Пермского края. В рамках реконструкции будет модернизировано механическое оборудование и система компьютерного управления сценой. Количество зрительских мест увеличится до 850, в зал вернется балкон, а гардероб разместят на новом месте. Зрительские кресла станут удобнее, проходы между ними — шире. Также в театре появится больше туалетных комнат и расширится пространство кафе. Завершение работ запланировано на 2027 год. Их оценили в 1,6 млрд рублей.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!