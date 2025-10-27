Начало ремонта в пермском академическом Театре-Театре откладывается

Ремонт в ТТ начнут в следующем году Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Пермский Театр-Театр намерен продолжить показы на своей главной сцене. Работы по масштабной реконструкции должны были начаться в октябре, затем были отложены на начало ноября. Сегодня стало известно, что они в этом году не начнутся.

«Театр-Театр сможет играть спектакли на большой сцене на протяжении ноября и декабря. На этой неделе будет опубликован репертуар», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на директора ТТ Егора Мухина.