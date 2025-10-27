Пермские власти изымают участки для застройки рядом со Стахановским кольцом

Для застройки изымают гаражи Фото: Илья Московец © URA.RU

Минимущества Пермского края изымает два участка и гаражи рядом со Стахановским кольцом. Это необходимо для комплексного развития территорий (КРТ), сказано в приказе, опубликованном на сайте ведомства.

«Приказываю изъять в установленном порядке для муниципальных нужд города Перми два земельных участка по улице Нытвенской и гаражи на этой же улице. Правообладателю участков ООО „Горизонт“ возместить стоимость изымаемой земли и убытков за счет собственных средств в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации и договором», — сказано в документе.