Пермские власти изымают участки для застройки рядом со Стахановским кольцом
Для застройки изымают гаражи
Фото: Илья Московец © URA.RU
Минимущества Пермского края изымает два участка и гаражи рядом со Стахановским кольцом. Это необходимо для комплексного развития территорий (КРТ), сказано в приказе, опубликованном на сайте ведомства.
«Приказываю изъять в установленном порядке для муниципальных нужд города Перми два земельных участка по улице Нытвенской и гаражи на этой же улице. Правообладателю участков ООО „Горизонт“ возместить стоимость изымаемой земли и убытков за счет собственных средств в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации и договором», — сказано в документе.
О застройке территории рядом со Стахановским кольцом стало известно в октябре 2024 года. Под КРТ отдали участок между улицами Льва Толстого, Нытвенская, Танкистов, Стахановская. В ноябре прошлого года там начали сносить дома.
