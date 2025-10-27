Логотип РИА URA.RU
Пермские власти изымают участки для застройки рядом со Стахановским кольцом

27 октября 2025 в 12:51
Для застройки изымают гаражи

Фото: Илья Московец © URA.RU

Минимущества Пермского края изымает два участка и гаражи рядом со Стахановским кольцом. Это необходимо для комплексного развития территорий (КРТ), сказано в приказе, опубликованном на сайте ведомства.

«Приказываю изъять в установленном порядке для муниципальных нужд города Перми два земельных участка по улице Нытвенской и гаражи на этой же улице. Правообладателю участков ООО „Горизонт“ возместить стоимость изымаемой земли и убытков за счет собственных средств в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации и договором», — сказано в документе.

О застройке территории рядом со Стахановским кольцом стало известно в октябре 2024 года. Под КРТ отдали участок между улицами Льва Толстого, Нытвенская, Танкистов, Стахановская. В ноябре прошлого года там начали сносить дома.

